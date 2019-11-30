Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Правительство Грузии по-прежнему считает, что предлагаемая оппозицией так называемая «германская модель» избирательной системы не соответствует грузинской конституции, заявила после окончания встречи представителей правящей партии и оппозиции министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

«Наша позиция неизменна и состоит в том, что «германская модель» антиконституционная, и следующие дебаты по этой теме проводиться уже не будут», — отрезала министр юстиции.

По ее словам, на встрече от иностранных дипломатов поступили и другие предложения, и правительство Грузии готово их рассмотреть.

«Если эти предложения будут соответствовать Конституции, которая действует сегодня и будет действовать на выборах 2020 года, «Грузинская мечта» не поленится их рассмотреть», — сообщила министр юстиции.

Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор». Но после встречи лидеры оппозиции заявили, что диалог закончился без конкретных результатов, а потому акции протеста продолжатся. В то же время, если организаторы встречи устроят второй раунд, оппозиция готова принять в нем участие.