Киев, , 15:04 — REGNUM Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что истинный смысл существования Украины был утрачен тогда, когда страна «привязалась» к газовой трубе. Об этом он эмоционально заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Молчанова, украинская элита в погоне за прибылью совершенно перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства. Фактически Украина как государство утратила смысл.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — сказал Молчанов.

Также он пояснил, что главная проблема заключается в том, что после распада Советского Союза Украина так и не смогла стать субъектной и самостоятельной страной, которая могла бы хоть о чем-нибудь говорить на равных с мировыми лидерами.

Вот если Украина станет субъектной, то тогда она и сможет говорить и с Россией, и с Западом на «более-менее равных условиях».