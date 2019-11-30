Тбилиси, , 14:43 — REGNUM В Тбилиси, в гостинице «Билтмор» уже несколько часов проходит встреча представителей оппозиции и правящей партии Грузии «Грузинская мечта», инициаторами которой выступили и в которой также принимают участие представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса, в том числе глава представительства ЕС в Грузии.

Лидеры оппозиции требовали допуска на встречу активистов гражданских организаций, которые все эти дни проводили митинги в Тбилиси, но организаторы встречи в выполнении этого требования им отказали. Гражданские активисты и оппозиционеры обвинили в этом правящую партию и заявили, что правительство умышленно не предоставило иностранным дипломатам списки этих лиц.

Помимо парламентских партий, на встречу также пришли представители непарламентской оппозиции, в том числе лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, учредитель «Движения строительства» Давид Усупашвили и другие.

Главной темой обсуждения является так называемая «германская модель» избирательной системы, которую предлагает ввести «Европейская Грузия», но которая идет вразрез в действующей Конституцией Грузии.

Встречу уже покинула лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, которая заявила, что ее партия в целом поддерживает «германскую модель», а также поддерживает переход на пропорциональную избирательную систему. Свой уход со встречи она объяснила намеченным на сегодня большим собранием собственной партии, которое должно состояться во Дворце спорта.

Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор».