Манагуа , 30 ноября 2019, 16:21 — REGNUM Во время XXXVII Пленарного заседания Постоянной конференции политических партий Латинской Америки президент Никарагуа Даниэль Ортега призвал реанимировать Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Ортега призвал «в эпоху больших угроз вернуться к корням для защиты единства и интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна».
«Единые, мы гораздо могущественнее в борьбе с бедностью и голодом и защите прав человека у наших народов. Это обязательство сохранилось. СЕЛАК сохранился, невзирая на тех, кто пытался парализовать, даже разрушить это сообщество», — приводит агентство слова политика.