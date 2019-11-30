История вопроса

Экономическая интеграция стран Латинской Америки началась по примеру европейской в 1960-е годы. Первым объединением такого рода стала Латиноамериканская ассоциация интеграции, созданная семью странами в 1960 году, которая вначале именовалась Латиноамериканской ассоциацией свободной торговли.

С 1969 года существует Андская субрегиональная группа государств, стремящихся к большей степени интеграции. С 1965 по 1973 год существовала Карибская ассоциация свободной торговли (КАРАФТА). Группировка КАРИКОМ объединяет 15 англоговорящих стран Карибского бассейна.

Несмотря на множество интеграционных объединений, задача создания Центральноамериканского общего рынка (ЦАОР) так и не была решена. Причиной этого явились постоянные экономические трудности и политическая нестабильность в странах региона. Экономические связи стран Латинской Америки с третьими странами зачастую оказывались сильнее, чем с соседями.

Некоторый прогресс в экономической интеграции региона начался в 1990-е годы. В 1991 году был создан экономический блок Меркосур, подразумевающий отмену таможенных пошлин (неполную) внутри объединения, и единый таможенный тариф по отношению к третьим странам. Блок включает в себя страны, составляющие более половины населения Латинской Америки, и производящие около 55% ВВП региона. Это крупнейший экономический блок после Евросоюза и НАФТА. В качестве ассоциированных членов или наблюдателей в организации присутствуют некоторые страны южного полушария, не относящиеся к латиноамериканскому региону.

Главной идеей экономической интеграции Латинской Америки является так называемый «открытый регионализм», подразумевающий снижение таможенных барьеров и открытость для внешних рынков при защите интересов наименее развитых стран.



