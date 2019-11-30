История вопроса

Обычно Балканами называют Балканский полуостров на юго-востоке Европы, омываемый Адриатическим, Ионическим, Эгейским, Мраморным и Чёрным морями. Его площадь — около 505 тысяч квадратных километров. На полуострове расположены следующие государства: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Северная Македония (бывшая Македония), Сербия, Словения, Хорватия и Черногория, а также часть территорий Румынии, Италии и Турции.

Название полуострова происходит от названия горного хребта, пересекающего Болгарию с запада на восток и частично выходящего отрогами в Сербию. Название хребта происходит от турецкого Balkan, что означает «горная цепь, поросшая лесом». Рельеф полуострова по большей части гористый.

В античные времена по Балканскому полуострову проходила граница между западной (латинской) и восточной (греческой) частями Римской империи. С XIV по XIX века почти весь полуостров контролировала Османская империя, жестоко притеснявшая немусульманское население. В результате этого на полуострове образовалась очень сложная система часто враждующих между собой этноконфессиональных групп, из-за чего Балканский полуостров в конце XIX – начале XX века назвали «пороховой бочкой Европы». Как показали события в республиках бывшей Югославии в 1990-е годы, такое положение сохраняется и поныне.

