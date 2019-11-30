Подгорица, 30 ноября 2019, 16:21 — REGNUM В Подгорице начал работу восьмой конгресс Демократической партии социалистов (ДПС), и ожидается, что председателем партии будет переизбран Мило Джуканович, пишет черногорское новостное агентство RCTG 30 ноября.
В конгрессе приняли участие премьер-министр Македонии Зоран Заев, президент Сербского движения обновления Вук Драшкович, лидер Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак и председатель Социал-демократической партии Сербии Расим Ляич.
Мило Джуканович напомнил в начале работы конгресса о последствиях разрушительного землетрясения, поразившего Албанию, пообещав, что Черногория продолжит помогать соседней стране. «Мы выражаем им наши искренние соболезнования и стремление к быстрому восстановлению состояния здоровья пострадавших», — заявил Мило Джуканович, поблагодарив представителей партии Албании, которые также посетили конгресс, несмотря на, как он выразился, природные катаклизмы, постигшие это государство.