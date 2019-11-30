Киев, , 14:39 — REGNUM Виновными в совершении преступлений в ходе беспорядков во время так называемого евромайдане признаны 59 человек. Об этом 29 ноября сообщили в генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос изданию «Радио Свобода».

В ответе сказано, что о подозрении в совершении преступлений сообщено 445 лицам из этой категории. 48 из них — высокопоставленные лица, 228 — представители правоохранительных органов, из которых 27 — следователи, 20 — прокуроры, 23 — судьи.

198 обвинительных актов в отношении 298 лиц направлены в суд. Виновными в совершении преступлений признаны 59 человек, 46 из них вынесены обвинительные акты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор государственного бюро расследований Роман Труба сообщал о том, что около половины дел о беспорядках на майдане будут переданы из генеральной прокуратуры Украины возглавляемому им ведомству и их расследования будут продолжены в ГБР. Кроме того, чиновник также сообщил, что часть данных материалов будет передана и в иные ведомства — НАБУ, полицию и СБУ.

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