Подгорица, , 16:37 — REGNUM Черногория и Северная Македония имеют отличные двусторонние отношения, а полная интеграция двух государств в Европейский союз не имеет альтернативы, заявили на встрече черногорский и македонский премьер-министры Душко Маркович и Зоран Заев, которая состоялась в Подгорице, пишет черногорское новостное агентство RCTG 30 ноября.

«Наши двусторонние отношения идеальны, у нас нет открытых вопросов, мы осознаём необходимость сотрудничать для развития наших государств и всего региона», — заявил премьер-министр Черногории.

На встрече обсуждалась дальнейшая европейская интеграция двух стран.

Была выражена общая надежда на то, что процесс внутренней консолидации ЕС и рассмотрение новых моделей процесса переговоров будут протекать как можно скорее, чтобы Западные Балканы могли более динамично продвигаться по пути к ЕС. Душко Маркович отметил, что независимо от этих процессов в ЕС Черногория остается полностью приверженной реформам в европейской повестке дня, которые не имеют альтернативы.