Мехико, , 16:30 — REGNUM На VI совещании по вопросам политических консультаций министерство иностранных дел Мексики договорилось укреплять политический диалог с Австралией. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Мексиканскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Хулиан Вентура, австралийскую сторону представляла группа под руководством заместителя министра иностранных дел и торговли Кристофера Лангмана.

Делегации проработали двустороннюю политическую повестку и вновь подтвердили свои обязательства по укреплению политического диалога, экономических связей и взаимодействия между двумя народами.

В ходе встречи стороны отметили, что Австралия является для Мексики 12-м торговым партнёром в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Австралия за последние годы стала 8-м инвестором Мексики, вложив в экономику последней 3,23 млрд долларов.