Загреб, , 16:32 — REGNUM Депутат Европарламента Мислав Колакушич сегодня предоставил подписи, собранные для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в Хорватии, после чего прокомментировал текущие события, выразив, среди прочего, поддержку созданию единой европейской армии и развитию добрососедских отношений, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 30 ноября.

Мислав Колакушич заявил, что он полностью поддерживает создание европейской армии, потому что «НАТО фактически мертв», что, по его мнению, лучше всего видно на примере Сирии. Комментируя отношения Хорватии с соседними странами, Мислав Колакушич заявил, что если вы не построили хорошие отношения с государством, то это является первым следствием того, что граждане этой страны не будут покупать вашу продукцию.

«Это значит путь к погибели. Мы просто должны протянуть руку друг другу», — отметил Мислав Колакушич, подчеркнув, что бывшие главные соперники, Германия и Франция, сегодня являются друзьями и извлекают выгоду из своего сотрудничества.