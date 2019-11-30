Загреб, , 16:19 — REGNUM Профсоюз хорватских учителей и профсоюз сотрудников средних школ опубликовали официальные результаты референдума. Учителя начальных и средних школ отказались от предложения правительства. Премьер-министр Андрей Пленкович встретился после этого с представителями профсоюза, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 30 ноября.

Первая со встречи вышла министр образования Хорватии Блаженка Дивьяк. «Сегодня начались эти переговоры и консультации, и они ещё продолжатся. Я выступала за принятие быстрых решений, которые бы уже положили конец забастовкам», — заявила она.

За ней вышли и представители профсоюза. «Мы передали требования профсоюза и предложенный вариант решения проблемы. Мы вели дискуссию довольно долго. Самым важным вопросом было принятие решения по коэффициентам уровня сложности труда. Мы закончили переговоры с правительством, чтобы получить ответ. Правительство знает наши требования, оно размышляет о возможном выходе из ситуации», — заявил председатель Независимого профсоюза учителей средних школ Хорватии Бранимир Михалинец после встречи. «Уверен, что правительство понимает ситуацию, ситуация — непростая, учителя решили бороться за повышение коэффициента уровня сложности их труда», — добавил он.