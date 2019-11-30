Киев, , 13:37 — REGNUM Так называемое представительство президента Украины Владимира Зеленского в «Автономной республике Крым» отреагировало на обозначение Крыма в качестве территории РФ в приложениях, разработанных компанией Apple. Об этом 29 ноября было опубликовано заявление на странице ведомства в социальной сети Facebook.

В ведомстве отметили, что реагируют на события, связанные с «неправильным» с их точки зрения обозначением Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями «государства-оккупанта» в Крыму. Соответствующие запросы были направлены украинским представительством в AFP News Agency и Apple Incs.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Украины в Соединенных Штатах Америки также отправило претензию во внешнеполитическое ведомство США относительно принадлежности Крыма в приложениях компании Apple Российской Федерации. Отметим также, что в компании в свою очередь пообещали разобраться с ситуацией.

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Подчеркнем, что Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года после референдума. Напомним, что подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме положительно высказались за вхождение в состав РФ. Выход Крыма из состава Украины последовал после государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года. Украина не признает воссоединение Крыма с РФ и заявляет, что РФ якобы оккупировала полуостров.

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