Сараево, , 16:34 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отклонил просьбу о размещении миграционных центров на территории Республики Сербской, даже если эта просьба исходит от международной администрации в БиГ, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 30 ноября.

Министр внутренних дел округа Унско-Сан Нермин Кляджич заявил, что представители британского посольства пообещали, что страны-члены Совета по обеспечению мира, которые контролируют работу высокопоставленного представителя, будут рассматривать возможность размещения мигрантов на территории всей страны, включая РС. «Совет по обеспечению мира не может ничего решить. В РС не будет центров по приёму мигрантов», — заявил Милорад Додик журналистам.

Милорад Додик недавно подвергся критике со стороны делегации немецкого правительства и Бундестага, которые призвали власти в БиГ принять срочные меры по разрешению миграционного кризиса. Германия и ЕС готовы предоставить РС дополнительную финансовую и любую другую помощь, но условие заключается в том, что страна четко определяет свои потребности в отношении проблемы незаконной миграции.