Киев, , 13:23 — REGNUM Наличие цифрового сигнала девяти украинских телеканалов зафиксировано в части города Донецка. Об этом 29 ноября сообщил член национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник сообщил, что рабочая группа, в составе которой ведет свою деятельность нацсовет, якобы зафиксировала, что часть города Донецка охватывает цифровой сигнал семи украинских телеканалов, которые Костинский перечислил через двоеточие. В ходе перечисления выяснилось, что таковых телеканалов девять — «UATV», «UA:Первый», «Донбасс», «1+1», «СТБ», «2+2» «Прямой», «UA Донбасс», а также телеканал «ICTV».

Также чиновник отметил, что вещание происходит из Горника, где в 2018 году была воздвигнута 190-метровая вышка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры Украины Владимир Бородянский анонсировал начало вещания украинских телеканалов на территорию республик Донбасса через три месяца.

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