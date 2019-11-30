Загреб, , 16:42 — REGNUM В рамках конференции «Хорватия, в которой мы нуждаемся» на тему председательства Хорватии в ЕС была проведена панельная дискуссия, на которой ключевые возможности и проблемы хорватского председательства в первой половине следующего года обсуждали правящие и оппозиционные политики и эксперты. Наибольшее внимание было уделено заявлению министра иностранных и европейских дел Горана Грлича Радмана о том, что к концу 2020 года Хорватия может получить зеленый свет для входа в Шенгенскую зону во время председательства Германии, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 30 ноября.

«Я считаю, что мы мыслим реалистично и оптимистично», — ответил Грих Радман на вопрос модератора панельной дискуссии о том, можно ли ожидать вступление Хорватии в Шенген во время немецкого председательства. Вопрос о вступлении в Шенген — это не тема, которую Хорватия будет решать в ходе своего председательства, поскольку не принято, чтобы страны-председатели в повестку дня ставили проблемы, представляющие национальный интерес.

Хорватия уже получила зеленый свет от Европейской комиссии и теперь ждет, когда политическое решение будет принято Европейским советом.