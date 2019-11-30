Ташкент, , 12:11 — REGNUM Президенты стран Туркестана договорились развивать диалог и партнёрство в приоритетных сферах, используя для этого имеющийся огромный экономический потенциал региона, сообщил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

«Мы всесторонне обсудили актуальные вопросы взаимодействия и вновь подтвердили принципиальный выбор в пользу активного наращивания сотрудничества между нашими странами», сказал президент Узбекистана, страна которого принимала саммит.

По его словам, президенты договорились устранять торговые барьеры, осуществлять более тесную промышленную кооперацию, продвигать реализацию крупных проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей региона.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества в области совместного водопользования, смягчения последствий изменения климата и противодействия экологическим вызовам. Мы будем координировать усилия в решении проблемы Приаралья, привлечении в регион инновационных технологий, внедрении принципов «зелёной экономики», предотвращении опустынивания земель», подчеркнул Мирзиёев.

Стороны также договорились поддерживать активные обмены и контакты на уровне регионов наших стран, регулярно проводить совместные мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта.

Была выражена взаимная заинтересованность в реализации совместных программ по сохранению и широкому продвижению общих ценностей и традиций, объединяющих народы Центральной Азии.

Мирзиёев указал, что президенты большое внимание уделили вопросам многостороннего сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, выступилиза активизацию международных усилий по урегулированию конфликта в Афганистане, договорились оказывать практическую помощь афганскому народу, продвигать региональные инициативы и совместные инфраструктурные проекты с участием Афганистана.

Мирзиёев также сообщил, что участники встречи поддержали предложение президента Туркмении «и избрали нашего аксакала Первого президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Почётным председателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».

«Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что проведение встреч глав государств Центральной Азии в формате консультаций — это не повод для разговоров о создании какой-либо новой региональной организации», подчеркнул президент Узбекистана