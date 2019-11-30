Киев, , 12:29 — REGNUM Украина и РФ осуждали вопрос о прямых поставках российского газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина» вечером 29 ноября.

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На вопрос ведущего Савика Шустера, обсуждались ли на встрече (представителей Украины и РФ по газу — ИА REGNUM) вопросы прямых поставок газа Украине, министр энергетики Алексей Оржель ответил сначала уклончиво. Но данный вопрос повторил находящийся в студии депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Все очень просто в нашем разговоре с российской стороной… Мы четыре года получаем цену на газ — это цена Европы, плюс транспортировка назад. То есть у нас одна из самых больших цен. И мы должны конкурировать на международных рынках нашими товарами», — отметил министр.

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«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, мы говорим, что это очень четкая позиция. Она откровенная и на самом деле честная. Мы говорим, если мы с вами и можем договариваться про прямые поставки. Если потенциально в комплексе, в пакете с транспортом (потому, что так Россия ставит вопрос, такое условие), то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору. Мы ни в коем случае не можем получить более политическую цену. Мы должны действительно брать индикатор Европы. Если в Европе цена понижается… мы соответственно привязываемся формульно к цене Европы…», — подчеркнул Оржель.

ИА REGNUM напоминает, ранее депутаты Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз подали на министра энергетики Украины заявление в службу безопасности Украины о совершении Алексеем Оржелем уголовного преступления. Суть «преступления» связано с прямыми поставками газа из РФ на Украину. В чем депутаты от политической партии Петра Порошенко усматривают «государственную измену». Подчеркнем, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук также заявлял о том, что никаких переговоров о прямых поставках газа из РФ на Украину нет.

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