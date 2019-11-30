30 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Россия не раз доказывала, что она в состоянии зеркально ответить на любые вызовы. На этой неделе на Новой Земле встал на боевое дежурство третий по счёту радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии «стелс», крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели.

Валентин Юшкевич, , 12:04 — REGNUM Прошедшая арктическая неделя была для России достаточно насыщенной в международном плане. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе московской встречи со своим финским коллегой Антти Риннеобсудил партнерство в Арктике, а министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетил Хельсинки, где принял участие в конференции высокого уровня «Чистый и глобальный север». В свою очередь 26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги переговоров в Москве с главой МИД Исландии, высказался о возможности расширения Арктического совета:

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«Увеличивать членов Арктического совета не планируется и никто таких идей не выдвигал — все желающие могут получить статус наблюдателя, который уже предоставлен числу стран большему, чем число членов Арктического совета», — заявил Лавров .

Министерская встреча Арктического совета в Хельсинки. Финляндия. 2019 Министерство иностранных дел Финляндии

Спустя три дня, 29 ноября, РИА Новости опубликовало большое многоаспектное интервью с посломпо особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николаем Корчуновым. В нем высокопоставленный дипломат не только развил мысль Сергея Лаврова о деятельности Арктического совета, но и уделил много внимания проблемам и перспективам освоения Северного морского пути, а также вопросам безопасности и вариантам предотвращения эскалации в Арктике.

«Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО», — отметил Корчунов и в качестве примера привел военные стратегиях Великобритании и Франции .

Впрочем, Россия не раз доказывала, что она в состоянии зеркально ответить на любые вызовы. На этой неделе на Новой Земле встал на боевое дежурство третий по счёту радар «Резонанс-Н»,способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии «стелс», крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели. «Задача всех РЛС — прикрытие северного направления в Арктике», — цитирует ТАСС слова генерального директора Научно-исследовательского центра «Резонанс» Ивана Назаренко.

Очевидно, что новейшие технологии (как военного, так и мирного назначения) не могут стоить дешево. Поэтому заголовки СМИ на неделе опять оперировали внушительными цифрами. В частности,РБК привело утверждение зампреда правления ВТБ Валерия Лукьяненко о намерении в ближайшие два года направить на развитие Арктики 1 трлн руб., тем самым увеличив финансирование проектов в два раза. Предполагается, что из этих средств «Росатом» получит 150 млрд руб. на строительство трех ледоколов «Лидер» и 45 млрд руб. на два универсальных атомных ледокола ЛК-60. Кроме того финансовую поддержку могут получить проекты по разработке Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке и добычу платиноидов на Таймыре.

Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал перед началом церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На этой волне определенным холодным душем выглядит материал «Коммерсанта» под названием «НОВАТЭК» не получил федеральных денег ни на один проект». Газета отмечает, чтонесмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, в федеральном бюджете на 2020 год не заложены средства для создания федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Впрочем, в самом НОВАТЭКе ожидают, что «принятые постановления правительства будут выполнены, и работы по строительству объектов федеральной собственности как по терминалу «Утренний», так и по подходному каналу будут проведены в полном объеме и в соответствии с плановыми сроками завершения в 2022 году». Во всяком случае владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон уже обратился по этому поводу к Владимиру Путину.

Сомнений в том, что Леонид Михельсон будет услышан, нет ни у кого из экспертов, ведь НОВАТЭК играет немаловажную роль в развитии потенциала Северного морского пути, в отношении которого «Росатом» (являющийся единым инфраструктурным оператором СМП) демонстрирует очевидный оптимизм. В частности, журналисты не смогли пройти мимосайта закупок госкомпании, из которых следует, что уже в 2027 году Росатом планирует начать масштабные транзитные перевозки грузов между Северной Европой и Восточной Азией. Причем, в документах Севморпуть рассматривается как составная часть проекта «Северный морской транзитный коридор» (СМТК). А оценить перспективы СМТК с 2027 по 2050 годы планируется посредством конкурсного маркетингового исследования. Победитель должен будет разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию по развитию СМТК, сделать прогноз потенциального объема рынка (в базовом, пессимистичном и оптимистичном сценариях) и оценить возможности перевода грузопотока с Южного морского пути (через Суэцкий канал) на Севморпуть.

Зимняя отгрузка нефти Северным морским путем в сопросождении ледоколов. Полуостров Ямал. февраль 2015 Gazprom-neft.ru

То, что СМТК может оказаться не единственным «прорывным» проектом в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) сообщил ТАСС первый вице-президент «Ассоциации полярников Санкт-Петербурга» Платон Староверов. «Этот проект разрабатывается, сейчас он называется «Дирижабли Якутии». Это не только развозка людей, но и грузы, развозка северного завоза и т. д. Это отечественная разработка. Есть уже опытные образцы», — сказал ТАСС Староверов, одновременно сообщив, что проект получил поддержку на уровне правительства Якутии, но при этом не уточнил название компании-производителя.

Одной из основных арктических тем недели стали также вопросы науки и высшего образования

В частности, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил местному министерству образования края завершить работу над концепцией создания Института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета (СФУ). Институт должен будет решить проблему целевого приёма выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера (по сути став вторым подобным профильным вузом страны после института народов Севера в Санкт-Петербурге). Кроме того, он станет координировать арктическую научно-исследовательскую деятельность. Образовательный процесс планируют начать уже в сентябре 2020 года.

Однако по числу научно-образовательных инициатив Александра Усса на неделе явно превзошел губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Одной из них стало предложение создания центра арктической медицины на базе Северного государственного медицинского университета. В архангельском правительстве ожидают, что проект поможет выстроить систему непрерывного медицинского образования и даст возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований. Правда, честно признают, что пока на руках имеется только идея и наработки, а для получения финансовой поддержки «необходимо выстроить четкую стратегию, представить ее федеральному центру и получить поддержку».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Kremlin.ru

О еще одной амбициозной идее — создании архангельского НОЦ мирового уровня — подробно рассказал зам. губернатора Архангельской области Алексей Никитенко на II Международном форуме «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии», прошедшем в МГТУ им. Н.Э. Баумана. По словам Никитенко, для того, чтобы именно Архангельская область стала площадкой для проекта мирового уровня, есть множество оснований и, в первую очередь, возможности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

От себя напомним о продолжающемся незримом соперничестве между Якутией, Архангельской и Мурманской областями за внимание федерального центра к своим НОЦ. Одним из способов усиления своих позиций является вовлечение в проект других сильных игроков. Следуя этим путем, губернатор Игорь Орлов выступил перед экспертами РУДН на форуме «Промышленность. Наука. Компетенции. Интеграция». После этого в пресс-службе правительства Архангельской области сообщили о готовности РУДН присоединиться к созданию НОЦ и подписать трехстороннее соглашение с правительством региона и САФУ.