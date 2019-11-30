Кишинёв, , 11:50 — REGNUM Партия социалистов и Демпартия Молдавии, сформировавшие новую власть в стране, лишили представителей блока ACUM постов председателей трех парламентских комиссий, а также пересмотрели состав постоянного бюро парламента. Как передает ИА REGNUM, большинство в постоянном бюро теперь у социалистов с демократами, и они же контролируют большинство комиссий.

На том же заседании Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча стал вице-председателем парламента. Его назначили вместо другого социалиста Ивана Чебана, который стал мэром Кишинева.