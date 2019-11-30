Кишинёв, , 11:39 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о назначении генпрокурором Александра Стояногло. Как передает ИА REGNUM, Стояногло прошел конкурс на должность главы прокуратуры и был отобран Высшим советом прокуроров.

Додон заявил, что Генпрокуратура должна быть «независимой, а все процессы должны остаться вне политики». Он призвал Стояногло сохранять независимость и не выполнять указаний политиков. Сам Стояногло пообещал сделать Генпрокуратуру функциональной.

Оппозиция считает Стояногло ставленником социалистов Игоря Додона и их новых партнеров — Демпартии.

Александр Стояногло ранее был прокурором, заместителем генпрокурора Молдавии и депутатов парламента республики. В последние годы он работал в международных организациях и, в частности, занимался организацией политического диалога между Молдавией и Гагаузией. Напомним, вопрос о назначении генпрокурора стал причиной распада правящей коалиции Партии социалистов и блока ACUM и отставки правительства Майи Санду.

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