Симферополь, , 11:21 — REGNUM Украинская делегация опозорилась на XII сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, которая проходит в эти дни в Женеве.

В ходе работы форума представители украинской делегации попытались дважды помешать выступлению депутата Государственной думы Российской Федерации от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламентаЮрий Гемпель в интервью РИА Новости заявил, что поведение украинской делегации на форуме — это самое настоящее мракобесие и очередные глупости.

«Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону», — сказал Гемпель.

Он пояснил, что жители полуострова могут очень доступно и аргументировано рассказать о том, как их права нарушались Украиной, которая устраивала Крыму ряд блокад.