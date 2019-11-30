30 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Его хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Однако это отнюдь не первое предупреждение.

Анатолий Кошкин, , 10:52 — REGNUM РИА Новости озаглавило информацию об одной из последних публикаций в китайском издании Sohu:

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

«Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе».

Чуть ли не как сенсация сообщается, что

«китайский автор статьи ссылается на источники, согласно которым под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Его хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб».

Однако это отнюдь не первое предупреждение. В связи с этим автор этих строк позволит себе с небольшими сокращениями напомнить свою неоднократно перепечатанную, в том числе в зарубежных СМИ, статью в РИА Новости от декабря 2006 года, в которой содержалось предостережение о ядерных амбициях Токио.

Японская газета «Санкэй» опубликовала 25 декабря 2006 года содержание правительственного документа, датированного 20 сентября того же года, в котором сообщается о планах создать небольшие ядерные боеголовки. Это сообщение тут же опроверг генеральный секретарь кабинета министров Сиодзаки Ясухиса. Он заявил, что «правительству ничего не известно о существовании подробного документа». Тем не менее, вопрос о «японской атомной бомбе» и о возможности ее создания остается открытым.

Приход в Японии к власти кабинета премьер-министра Абэ Синдзо сопровождался объявлением курса на кардинальный пересмотр военной политики страны. То, о чем ранее говорилось вполголоса, обретает вид программных установок. Используя тезис о «северокорейской угрозе», правительство призывает народ отказаться от пацифистских статей конституции страны, начать формирование мощных вооруженных сил, законодательно закрепить право японской армии и флота участвовать совместно с США в военных операциях в любой точке мира, создать государственный орган разведки наподобие ЦРУ.

Параллельно широким фронтом ведется идеологическая обработка населения. Абэ поставил задачу «возвращения в школьные классы патриотизма». С этой целью переписываются учебники истории, в которых предпринимаются попытки обелить злодеяния японского милитаризма, отстаивается версия о якобы «цивилизаторском и освободительном» характере войн, которые вела в прошлом веке Япония в Восточной Азии и на Тихом океане. Все настойчивее проводится мысль о том, что последующая политика страны «не должна определяться исключительно раскаянием по поводу военного прошлого».

Создание нового кабинета ознаменовалось призывами влиятельных членов правительства и представителей руководства правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) развернуть в стране дискуссию по поводу возможных перспектив ядерного перевооружения Японии, что вызвало немалое беспокойство как внутри страны, так и за рубежом, в первую очередь в странах Восточной Азии. Как известно, с конца 60-х годов японское правительство придерживалось «трех неядерных принципов», провозглашавших отказ государства от обладания, создания и ввоза на территорию страны любых видов ядерного оружия. Теперь целесообразность следования этим принципам открыто ставится под сомнение.

В то время как премьер-министр Абэ на публике заявляет о намерении правительства продолжать придерживаться прежней политики в отношении оружия массового поражения, члены его кабинета, хотя и с оговорками, объявляют о наличии технологической возможности быстро создать, при необходимости, ядерные боезаряды. Так, выступая 30 ноября 2006 года на заседании комитета по безопасности палаты представителей, министр иностранных дел Японии Асо Таро заявил, что «Япония владеет технологиями для создания ядерного оружия, но не планирует этого делать». При этом министр разъяснил позицию кабинета о том, что конституция страны якобы не запрещает ей иметь ядерное оружие.

«Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9−1 статьи конституции, — сказал Асо, ‑ и не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение».

Сообщается, что в настоящее время Япония имеет запасы для создания как уранового, так и плутониевого ядерного оружия. На конец марта 2005 года страна имела 43,8 тонн плутония, из которых 5,9 тонн хранятся на территории самой Японии, и 37,9 тонн — в Англии и Франции. «Если исходить из того, что для изготовления одного ядерного боезаряда необходимо 8 кг плутония, — указывают эксперты, — того количества, которым обладает Япония, хватит почти на 5475 боезарядов». Существует информация о том, что сам процесс создания ядерного оружия в Японии займет не более шести недель. Причем, это будет не какое-то примитивное устройство, а отвечающие всем современным требованиям ядерные боеприпасы. Будь то авиабомбы или боеголовки для ракет.

Однако существует немало геополитических факторов, которые могут затруднить процесс превращения Японии в ядерную державу. В первую очередь, это американский фактор. В Вашингтоне известно о наличии у националистически настроенных японских политиков намерения постепенно вести дело к освобождению Японии от многолетнего статуса военно-политического протектората США. Известны и сомнения по поводу того, действительно ли американцы будут воевать за японцев, если что-то произойдет на Дальнем Востоке. Не случайно госсекретарю Кондолизе Райс было поручено особо заверить японцев и южнокорейцев в намерении США «в полном объеме» выполнять свои обязательства по союзническим соглашениям. Можно не сомневаться, что вашингтонские политики будут убеждать правительство Японии, по крайней мере, на данном этапе, убавить ядерные амбиции.

Они хорошо понимают, что, став ядерными государствами, Япония и Республика Корея могут за ненадобностью отказаться от военных услуг дяди Сэма. А это означало бы уход США с Дальнего Востока, что вовсе не входит в планы американцев, рассматривающих военные базы в Японии и Корее как важные опорные пункты своей глобальной стратегии.(В наши дни позиция американской администрации уже иная. Известно высказывание президента США Дональда Трампа о допустимости и даже желательности ядерного вооружения Японии «для своей защиты»).

Следует отметить, что американцы всячески подталкивают Токио на наращивание своих вооружений. Одобрив, а, скорее всего инициировав, пересмотр «мирных» статей конституции, Вашингтон стремится шире использовать японские вооруженные силы в военных операциях США. Столкнувшись с нежеланием европейских союзников по НАТО безропотно участвовать в их авантюрах, американцы обращают свой взор на все еще послушную Японию. В октябре заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джек Крауч прямо сказал, что Япония должна расширять свое военное присутствие за рубежом. «Это, — заявил он, — необходимо для обеспечения безопасности в нестабильных регионах мира». Известны и призывы Вашингтона «подключить Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию к структурам НАТО».

Что касается территориально близкой Японии нашей страны, то ситуация расползания ядерного оружия по региону Северо-Восточной Азии не может и не должна рассматривается Москвой как «пожар на другом берегу реки». Неизбежная в этом случае гонка вооружений не только создаст угрозу вовлечения России в военные конфликты, но и поставит под вопрос планы по улучшению социально-экономического положения населения восточных районов России, решения весьма острой здесь демографической проблемы. Жизненные интересы нашей страны требуют предпринять все возможные политические меры по превращению Корейского полуострова в безъядерную зону. Для этого необходимо не на словах, а на деле обеспечить военную неприкосновенность КНДР, тем самым устранив опасения по поводу вторжения в эту страну по «иракскому сценарию».

Хочется верить, что и в озабоченной ныне своей безопасностью Японии сознают преимущества политики диалога и компромиссов и опасность балансирования на грани ядерного конфликта.