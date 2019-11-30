Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Американская технологическая компания Apple решила провести углубленные анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях после того, как компания в своем сервисе «Погода» обозначила полуостров Крым российским. Об этом заявил пресс-секретарь компании Apple Труди Мюллер в интервью агентству Reuters.

Напомним, что глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») провел встречу с представителями корпорации Apple, по итогам которой он сообщил, что компания устранила ошибку в своем приложении «Погода» и теперь Крым в сервисе отображается корректно — как территория Российской Федерации. До этого приложение вообще не указывало государственную принадлежность Крыма.

Но после этого посольство Украины в США потребовало от Apple убрать обозначение Крыма как части Российской Федерации в своих приложениях.

Миллер заявила, что Apple не вносит никаких изменений в карты за пределами Российской Федерации, а изменения были внесены лишь для российских пользователей в связи с новым законодательством, принятым в России.

«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона», — пояснила Мюллер.

Она добавила, что в Apple решили провести углубленный анализ ситуации с обрабатыванием и отображением спорных границ в своих сервисах. Возможно, в будущем это приведет к некоторым изменениям.