Москва, , 10:00 — REGNUM Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил спикера Госдумы Вячеслав Володин.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — сказал Володин.

Украинская делегация попыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Поведение украинской делегации Володин расценил как «очередную демонстрацию нетерпимости представителей власти Украины к малым народам».

Он считает, что властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации.

«Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики», — указал он.

В качестве примера он привел тот факт, что после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Кроме того, напомнил он, в Госдуму избираются представители различных народов и народностей.

«Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны», — сказал Володин.

Попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве недопустимы, они должны получить оценку со стороны женевского отделения всемирной организации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Поведение украинской делегации ужаснуло депутата Госдумы Наталью Поклонскую («Единая Россия»). «Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры», — возмущена она.