Киев, , 09:34 — REGNUM Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал о попытках Киева захватить активы российского публичного акционерного общества «Газпром» в зарубежных странах. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Радио НВ».

Напомним, что «Нафтогаз» пытается незаконно взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов, которые были присуждены украинской компании Стокгольмским арбитражем. При этом решение Стокгольмского арбитража в силу не вступило и оспаривается в других судах.

По словам Витренко, в ряде стран «Нафтогазу» удалось добиться ареста активов «Газпрома» в ряде стран. Однако в некоторых странах добиться ареста активов не удается, в частности, в Германии, Молдавии и Польше.

«В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы», — рассказал Витренко.

Он пояснил, что в некоторых странах «дипломатически сложнее» добиваться отъема активов.