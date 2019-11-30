Киев, , 08:59 — REGNUM С сентября по ноябрь текущего года Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на сумму $43 млн. Об этом на официальный запрос украинского «Общественного телевидения» ответили в главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций генерального штаба ВСУ, сообщило 29 ноября «Общественное телевидение».

На указанную суму Украиной было получено: оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, оборудование медицинского назначения, а также запчасти для технических средств, которые были получены Украиной ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Соединенные Штаты Америки планируют сократить расходы на НАТО. Сэкономленные таким образом деньги планируют потратить на военную помощь Украине и Грузии. Отметим также, что до конца года США планируют перечислить более $35 млн военной помощи Украине, которые были выделены ей ранее.

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Также Украине активно оказывает военную помощь и Канада. Напомним, что в ходе недавнего визита в Канаду, министр обороны Украины Андрей Загороднюк выражал готовность Украины поделиться с Канадой уроком, усвоенным в ходе пятилетней войны с РФ. Подчеркнем, что с 2014 года Украина, воюя с населением республик Донбасса, заявляет о том, что она ведет в ДНР и ЛНР войну с Россией. В связи с чем ей активно выделяется военная помощь.

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