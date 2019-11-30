Москва, , 08:28 — REGNUM Попытка блокирования прямых поставок газа из России, предпринимаемая украинской партией «Европейская солидарность», — не тот метод, который позволит улучшить диалог между сторонами. Об этом 29 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР).

«Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом, — цитирует RT депутата. — Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог».

Он добавил, что в связи с нерешённостью вопроса о транзите газа через украинскую ГТС Киев этой зимой может оказаться в непростой ситуации.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — заключил Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые закупки газа у России планирует заблокировать партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко. С этой целью она подготовила проект постановления, который намерена внести в Верховную раду на рассмотрение.

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