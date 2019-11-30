Берлин, , 08:34 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подход к стандартам мобильной связи пятого поколения (5G) должен быть единым во всех странах Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

При обсуждении бюджета в бундестаге был поднят вопрос о допустимости участия китайских компаний в строительстве инфраструктуры 5G. Канцлер Германии отметила, что использование разных подходов в сфере безопасности мобильной связи может привести к проблемам при сотрудничестве стран ЕС.

«Это будет иметь катастрофические последствия не для Китая, а для нас», — подчеркнула Меркель.

Она добавила, что выработка единого подхода может быть начата с согласования позиций Германии и Франции. А на основании этих позиций может быть выработано общее решение для ЕС.

«Несомненно, нам нужны высокие стандарты безопасности при расширении 5G. Мы должны не только выработать эти правила у себя, мы также должны согласовать их с европейскими партнёрами», — подчеркнула Меркель.

Напомним, власти США считают потенциально опасным телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei, подозревая, что оно может использоваться в разведывательных целях. Представители США призывают отказаться от использования китайского оборудования при развёртывании основной инфраструктуры 5G своих союзников, включая страны ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен призвал власти Канады запретить компании Huawei участвовать в строительстве инфраструктуры мобильной связи нового поколения.