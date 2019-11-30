Севастополь, 30 ноября 2019, 07:59 — REGNUM Часть материалов по делу задержанной в Севастополе гражданки России по подозрению в шпионаже в пользу Украины, засекречена, сообщил 30 ноября источник, близкий к силовым структурам Крыма.
«Засекречены материалы», — цитирует ТАСС собеседника.
Другой источник отметил, что в связи с секретностью материалов заседания суда связанные с избранием меры пресечения задержанной проходили в закрытом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.
По данным ФСБ, она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию украинской разведки осуществляла собор секретных сведений военного характера.
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