Севастополь, , 07:59 — REGNUM Часть материалов по делу задержанной в Севастополе гражданки России по подозрению в шпионаже в пользу Украины, засекречена, сообщил 30 ноября источник, близкий к силовым структурам Крыма.

«Засекречены материалы», — цитирует ТАСС собеседника.

Другой источник отметил, что в связи с секретностью материалов заседания суда связанные с избранием меры пресечения задержанной проходили в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.

По данным ФСБ, она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию украинской разведки осуществляла собор секретных сведений военного характера.

Читайте также: Названо место службы задержанной в Крыму за шпионаж гражданки РФ

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе на два месяца арестовали подозреваемую в шпионаже