Пекин, , 07:30 — REGNUM Поздравление Луису Лакалье в связи с его избранием на пост нового президента Уругвая передал представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции для журналистов, 30 ноября сообщает агентство Синьхуа.

Шуан добавил, что китайские власти надеются, что под руководством Лакальи Уругвай достигнет новых целей в деле государственного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, Луис Лакалья, являющийся кандидатом от правой оппозиционной Национальной партии Уругвая, получил поздравления в победе на президентских выборах от лидеров Бразилии и Аргентины.