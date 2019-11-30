Киев, , 07:23 — REGNUM Суды некоторых стран отказываются помогать Украине взыскать средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил 29 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире «Радио НВ».

«В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы», — сказал он.

По его словам, проблемы возникают в связи с политической конъюнктурой в перечисленных странах. Вместе с тем, пояснил Витренко, там, где принудительное взыскание работает, «Нафтогаз» добился «необходимого результата». В частности, в Нидерландах под арестом находятся активы на сумму более $5,2 млрд, что покроет весь долг российской компании в размере около $3 млрд.

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Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» может рассмотреть вариант отказа от исковых требований к «Газпрому» на $12,2 млрд на условиях возврата российской компанией долга в размере $3 млрд и выплаты компенсации за сам отказ.

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