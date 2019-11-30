Лондон, , 07:19 — REGNUM Британские лейбористы хотят заставить консерваторов работать на избирательную кампанию Лейбористской партии, заявил журналист Том Мактагуэ в статье для издания The Atlantic.

По словам Мактагуэ, основная стратегия лидера лейбористов Джереми Корбина заключается в том, чтобы сделать максимальную ставку на радикализм и превратить атаки со стороны тори в бесплатные рекламные ролики для Лейбористской партии.

«Политика лейбористов заключается в том, чтобы переложить побольше издержек на состоятельное британское меньшинство, располагающее большими активами, доходом и богатством. Лейбористы хотят перераспределить богатство меньшинства среди населения, поэтому критика данной политики, по мнению представителей Лейбористской партии, будет способствовать укреплению их позиций среди избирателей», — говорится в статье.

Мактагуэ добавил, что суть плана лейбористов заключается в том, чтобы переложить все дополнительные налоги на 5% населения Великобритании.

«Корбин и его помощники делают ставку на то, что чем больше тори будут нападать на манифест лейбористов, тем больше 95% населения страны, которым планы лейбористов принесут пользу, услышат об этом манифесте», — считает журналист.

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