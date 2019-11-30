Лондон, 30 ноября 2019, 07:19 — REGNUM Британские лейбористы хотят заставить консерваторов работать на избирательную кампанию Лейбористской партии, заявил журналист Том Мактагуэ в статье для издания The Atlantic.
По словам Мактагуэ, основная стратегия лидера лейбористов Джереми Корбина заключается в том, чтобы сделать максимальную ставку на радикализм и превратить атаки со стороны тори в бесплатные рекламные ролики для Лейбористской партии.
Мактагуэ добавил, что суть плана лейбористов заключается в том, чтобы переложить все дополнительные налоги на 5% населения Великобритании.
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