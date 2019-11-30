Пекин, , 06:58 — REGNUM Встречи с послами государств Евразии в Китае и министром иностранных дел Перу Густаво Меза-Куадрой провел министр иностранных дел КНР Ван И, 30 ноября сообщает агентство Синьхуа.

Ван И отметил, что китайские власти считают стратегическими отношения с перуанской стороной. Он заявил, что Китай совместно с Перу стремиться продолжать развитие проекта «Один пояс — один путь». Меза-Куадра отметил, что Перу также стремится расширять сотрудничество с китайским государством.

Кроме того, на встрече послами государств Евразии глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость продвижения многополярного мира и демократизацию международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября власти Ирана заявили готовности инвестировать средства в китайский проект «Один пояс — один путь».