Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Власти Украины могут начать расследования, которые были бы выгодны американскому лидеру Дональду Трампу, ради улучшения отношений с США, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, представители украинских властей ведут переговоры с Вашингтоном об улучшении отношения Трампа к их стране.

«Правительство Украины еще может объявить о расследованиях, которые президент США может счесть политически выгодными», — утверждают источники.

Тем не менее, пока не ясно, о каких именно расследованиях идет речь. Источники отметили лишь то, что расследования могут затрагивать и текущие события, а не только прошедшие. Таким образом Киев хочет угодить США и добиться расширения помощи, в том числе и военной, со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября телеканал CNN предположил, что Соединенные Штаты собираются сократить финансирование НАТО ради увеличения военной помощи Украине и Грузии. Предполагается, что сэкономленные от взносов деньги пойдут странам, которые не являются членами НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: США сэкономят на НАТО, чтобы помочь Украине и Грузии — СМИ