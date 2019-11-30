Лима, 30 ноября 2019, 05:21 — REGNUM Лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори вышла из тюрьмы после года, проведенного в заключении, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что политика освободили из заключения 29 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, Кейко Фухимори получила тюремный срок по обвинениям в противодействии расследованию по отмыванию денег. Несколько крупных предпринимателей страны признались, что в 2016 году незаконно финансировали ее избирательную компанию. Также ее обвиняли в получении денег на избирательную компанию от бразильской строительной фирмы Odenbrecht.
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