Бразилиа, , 05:49 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии. Об этом 29 ноября бразильский лидер заявил в ходе встречи со сторонниками, сообщает издание Estadao.

По мнению Болсонару, актер выплачивал активистам деньги за фотографии пожаров, которые они же и устраивали. При этом президент не предоставил никаких доказательств своих обвинений.

Напомним, 25 ноября в Бразилии были задержаны четыре человека, представляющих различные неправительственные организации. По версии правоохранительных органов, задержанные участвовали в поджогах лесов, а затем пытались поучить вознаграждение от Всемирного фонда дикой природы (WWF) за фотографии с этими пожарами.