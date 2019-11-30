Стокгольм, , 16:23 — REGNUM Во время оживленных дебатов, проходивших 29 ноября в парламенте Швеции, депутаты обсуждали вопрос национальной безопасности, а также тех, кто может ей угрожать. В завязавшемся споре члены Левой партии и Шведских демократов перешли на личности. По словам Председателя Риксдага, дебаты переросли в банальные оскорбления. Об этом 29 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Линда Снекер, представитель Левой партии, обсуждая вопросы миграции и национальной безопасности, атаковала в своем выступлении политику «правых» Шведских демократов.

«Проблема не в мигрантах, а в бедности», — пояснила она в ходе парламентских дебатов по вопросу принудительной депортации людей, представляющих угрозу нацбезопасности.

«Единственное, что является опасным, — это партии, которые строят свою политику на страхе и делят людей по их национальному признаку», — продолжила Скенер, отметив, что «абсолютно неверным» выводом является возлагать вину за отсутствие безопасности и незащищенность в Швеции на мигрантов.

Затем между ней и представителем Шведских демократов Адамом Марттиненом произошел ожесточенный обмен мнениями.

«Я думаю, это интересно, что Шведские демократы, которые до сих пор имеют много общего с пропагандой насилия, ведут джихадизм. Вы ненавидите феминисток, геев и лесбиянок, экоактивистов. Вы очень стремитесь уменьшить и вовсе ограничить свободу вероисповедания», — продолжила она.

«Убирайтесь отсюда», — резко ответил Адам Марттинен, в отношении которого была обращена риторика представителя Левой партии.

Разгоревшийся спор, который постепенно перерастал в словесную перепалку, был прерван Председателем Риксдага, который буквально развел депутатов по разным углам. Он заявил о недопустимости личных оскорблений в Палате и сделал замечание парламентариям, не уважающим правила и принципы работы парламента.