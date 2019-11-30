Стокгольм, , 16:17 — REGNUM Шведские демократы, партия в Швеции, которая по результатам недавних социологических исследований сравнялась с правящими Социал-Демократами, предложила ограничить доступ к публичным библиотекам на территории страны. По их словам, любой, кто не является гражданином Швеции, должен быть лишен доступа к определенным услугам в общественных библиотеках. Предложение прокомментировала министр культуры Швеции, заявив, что считает его, по крайней мере, «странным». Об этом 29 ноября со ссылкой на журнал Biblioteksbladet сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Согласно предложению Шведских демократов, лицо, не являющееся гражданином Швеции, должно быть лишено права брать книги в библиотеках, а также пользоваться другими услугами. Однако политики заявляют, что лица, не являющиеся гражданами Швеции, но имеющие гражданство других стран Северной Европы должны сохранять возможность неограниченного доступа к шведским библиотекам.

«Речь идет о том, что мы хотим видеть библиотеки в большей степени как часть социальных услуг. И основной принцип заключается в том, что эти социальные услуги финансируется за счет налогов граждан. Исходя из этого, некоторые услуги должны быть связаны с таким понятием, как гражданство и не быть доступными для всех, кто захочет их получить», — заявил Арон Эмильссон, отвечающий за проведение политики Шведских демократов в области культуры.

«На территории Швеции есть люди, которые живут здесь в течение очень долгого времени и не имеют гражданства, и это кажется очень странным отказывать им в доступе к определенным библиотечным услугам. И для всех вновь прибывших и лиц, ищущих политического убежища, мы знаем, как невероятно важны библиотеки для изучения шведского языка, чтобы влиться в общество», — прокомментировала предложение Шведских демократов министр культуры Швеции Аманда Линд.