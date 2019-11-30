Стокгольм, , 16:24 — REGNUM Член парламента ЕС от партии Шведских демократов Питер Лундгрен в настоящее время преследуется по обвинению в сексуальном насилии. Инцидент произошел в гостиничном номере в прошлом году. Об этом 29 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

По словам прокурора Марии Стеруп, депутат парламента Евросоюза от Шведских демократов Питер Лундгрен в настоящее время является объектом судебного преследования по обвинению в сексуальных домогательствах к своей коллеге по партии.

«Довольно ясно, что случилось. Обвиняемый в средствах массовой информации сам признался, что он это сделал. Ведется предварительное расследование со стороны полиции и прокуратуры, ничего примечательного в этом нет», — заявила прокурор.

В мае, в самый разгар избирательной кампании в Европейский парламент, шведская газета Expressen сообщила, что Питер Лундгрен приставал к своей коллеге во время вечеринки. По данным прокуратуры, преступление было совершено в отеле в Nacka в марте 2018 года.

Питер Лундгрен не отрицает инцидент, но отрицает состав преступления в своих действиях. После того, как о поведении парламентария стало известно, Шведские демократы опубликовали фильм, в котором Питер Лундгрен рассказывает об этом событии. Сама женщина описывает все это как рабочий момент. В фильме она сказала, что данный инцидент полностью исчерпан. Тем не менее, прокурор Мария Стеруп считает, что парламентарий должен быть привлечен к суду, даже если женщина не подала на него заявление в полицию.