Дамаск, , 04:37 — REGNUM Войска Сирии отбили атаку боевиков из террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которая запрещена в РФ» в провинции Идлиб, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе с использованием танков и бронетехники. В результате боя войскам САР удалось отразить атаку и уничтожить часть тяжелой техники боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник ВВС Турции, проводивший разведку в районе Камышлы на севере провинции Хасеке. Отмечалось, что войскам САР удалось сбить дрон и завладеть им.

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