Рейкьявик, , 05:49 — REGNUM О намерении провести саммит лидеров стран Арктического совета в 2020 году в Исландии заявил министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Хельсинки.

«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкьявике. Мы хотели бы, чтобы это было в следующем году, и уже сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета», — сказал Тордансон.

Исландский министр оптимистично оценивает перспективы проведения такой встречи и рассчитывает, что Исландия сможет преодолеть возможные трудности.

По его словам, этот вопрос обсуждался на прошедших несколько дней назад в Москве переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе об актуальности проведения Арктического саммита заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. По его словам, созвать саммит пока не удалось из-за напряжённых отношений между крупными странами.

В настоящее время в Арктический совет входит восемь стран-участниц и тринадцать стран-наблюдателей. Финляндия председательствовала в Арктическом совете в 2017—2019 годах. В настоящее время председательство в совете перешло к Исландии. Россия будет возглавлять совет в 2021—2023 годах.

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