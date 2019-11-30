Каракас, , 03:47 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о приведении войск в повышенную боевую готовность из-за угрозы провокаций со стороны Колумбии и США. Об этом лидер Боливарианской Республики заявил на встрече с работниками транспортной отрасли, трансляция которой велась в Twitter.

«Я располагаю информацией, что власти Колумбии вместе с Южным командованием США задумали очередную провокацию на границе Колумбии и Венесуэлы», — заявил он.

Он подчеркнул, что уже отдал приказ о приведении вооруженных сил в режим повышенной боевой готовности. По словам Мадуро, провокации готовятся с целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от протестов, проходящих в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийских олигархов в планировании диверсий, направленных на уничтожение систем ПВО в стране. По его словам, венесуэльским спецслужбам удалось выявить 47 попыток уничтожения систем противовоздушной обороны страны.

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