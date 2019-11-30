Москва, 30 ноября 2019, 03:23 — REGNUM Вывод советских войск из Восточной Европы является ошибкой страны, заявил 29 ноября в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский после сообщений о планах чешских властей установить в Праге памятник коллаборационисту генералу Андрею Власову.
«Там (в Восточной Европе) в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — отметил Жириновский.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября посольство России в Чехии заявило, что установка в Праге памятника «власовцам», о котором сообщил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный, нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
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