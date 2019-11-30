Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Мы рассматриваем международное законодательство, так и законы США, и внутренние законы других стран, прежде чем принять решение о маркировке в «Картах» или делать какие-либо изменения, требуемые законодательством. Мы присмотримся повнимательней, что мы можем сделать со спорными границами и, вероятно, внесем ряд изменений в будущем», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко был расстроен решением Apple признать Крым российским. По его словам, это действие компании причинило сильную боль.

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