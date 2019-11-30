Белград, , 16:10 — REGNUM В Белграде будет поставлен памятник гуманитарному работнику времён Второй Мировой войны Диане Будисавлевич на савской набережной, вдоль улицы Караджорджа, на переходе от моста Бранка к Бетонному залу. Такое решение приняла администрация Белграда по предложению Комиссии по памятникам и названиям площадей и улиц, пишет сербское новостное агентство RTS 29 ноября.

Председатель комиссии по памятникам и названиям площадей и улиц Андреа Радулович отметила, что такое расположение будет иметь особый символизм.

«Само расположение памятника, прежде всего, было выбрано по символическим причинам. Оттуда открывается вид на противоположную береговую линию Савы и на места расположения в прошлом тех концлагерей, где гибли невинные старики и дети, спасенные Дианой Будисавлевич и ее соратниками. Отсюда высока видимость памятника, что ещё больше усиливает символизм избранного места», — заявила Андреа Радулович.

Она напомнила, что Диана Будисавлевич была известным гуманитарным работником и врачом австрийского происхождения, которая во время Второй Мировой войны спасла жизни более 15 000 детей из нацистских концлагерей смерти в коллаборационистском Независимом государстве Хорватия.