Киев, , 02:15 — REGNUM «Нафтогаз Украины» может рассмотреть вариант отказа от исковых требований к «Газпрому» на $12,2 млрд на условиях возврата российской компанией долга в размере $3 млрд и выплаты компенсации за сам отказ. Об этом 29 ноября заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на телеканале «Украина».

"Если вы («Газпром» — прим. ИА REGNUM) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12,2 миллиарда долларов, (давайте рассматривать) какую компенсацию мы получим», — заявил глава «Нафтогаза».

Он добавил, что представленный вариант готовы рассмотреть, потому что в Киеве работают «конструктивные люди, которые быстрее хотят получить средства».

Ранее Витренко заявлял, что «Нафтогаз» готов принять выплату «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража газом. По его словам, этого объёма хватит, чтобы закрыть потребность Украины в импортном газе примерно на год.

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