Брюссель, , 16:33 — REGNUM 29 ноября в Брюсселе прошла церемония передачи полномочий новому председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

После мероприятий уходящий со своего поста председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что он планирует активно участвовать в политической жизни Польши, как только срок исполнения обязанностей председателя завершится, т. е. 1 декабря 2019 г. Как отмечает новостное агентство, он также возглавит Европейскую народную партию.

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 гг., в период 2014—2019 гг. он находился на должности председателя Европейского совета. В начале ноября Туск заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Польши, которые пройдут в мае 2020 г.