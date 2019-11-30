Пхеньян, , 02:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ демонстрирует свое невежество и является «беспрецедентным политическим карликом», говорится в заявлении замглавы департамента МИД КНДР по делам Японии, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В заявлении указывается, что Абэ назвал испытательные пуски из «реактивного орудия сверхбольшого калибра» испытаниями баллистических ракет.

«Это потому что Абэ покрыл себя ужасным позором, получив прозвище имбецила, не умеющего отличить реактивное оружие от ракеты, и настоящего беспрецедентного урода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Северная Корея, отчитавшись об успешных стрельбах 28 ноября, также опубликовала и фотографии орудия, с которого велась стрельба.

«В этом заключился и смысл того, чтобы болваны, в том числе Абэ, больше не заблудились и глазами точно посмотрели, что именно полетело», — добавляет дипломат.

В МИД КНДР считают, что такое поведение японского премьер-министра обусловлено желанием угодить США.

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«Абэ скоро и в самом вблизи может увидеть, что именно настоящая ракета… Абэ действительно представляет собой совершенный дурак, у которого нет ни одного недостатка, и беспрецедентный политический карлик», — подытоживает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал испытательные стрельбы КНДР «серьезным вызовом для международного сообщества». Он отметил, что из-за угрозы со стороны Северной Кореи Япония продолжит тесное сотрудничество с Соединенными Штатами.

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