Варшава, , 08:41 — REGNUM 29 ноября в Бюро национальной безопасности Республики Польша прошло совещание, созванное президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает новостной портал Канцелярии Президента Польши.

В совещании также приняли участие министр национальной обороны Мариуш Блащак и министр иностранных дел Яцек Чапутович. Во время совещания президент утвердил позицию Польши, которая будет представлена на саммите Североатлантического альянса в Лондоне 3−4 декабря 2019 г.

Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил после совещания журналистам:

«Мы беседовали о «передовом присутствии сил» на восточном фланге НАТО, об отношениях с Россией. Мы прежде всего говорили и о сохранении союзнического единства в рамках НАТО, так как речь идет о том, чтобы позиция Польши послужила тому, чтобы все государства-члены альянса говорили в одном тоне, чтобы они представляли сплоченную позицию всем извне альянса. Речь идет и том, чтобы процессы, которые были запущены на саммите НАТО в Варшаве в 2016 г., которые привели к расширенному присутствию войск НАТО, структур НАТО и союзнических американских войск, чтобы эти процессы были поддержаны и не утратили свою динамику».