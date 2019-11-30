Мехико, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что в ближайшее время его страна и США проведут саммит по вопросу приравнивания наркокартелей к террористическим группировкам. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Встреча будет посвящена статусу мексиканских наркокартелей. После убийства картелем Синалоа американских мормонов ЛеБарон президент США Дональд Трамп заявил, что собирается приравнять наркокартели к террористическим организациям.

«Мы собираемся убедить правительство Соединённых Штатов в том, что мы, мексиканцы, сами можем добиться правосудия», — обозначил президент Мексики Андрес Лопес Обрадор.

Политик отметил, что в качестве места проведения встречи выбрана Мексика «для укрепления сотрудничества между двумя государствами на основе уважения».