Ташкент, , 23:36 — REGNUM ГЭК «Туркменэнерго» нынешней зимой начнет поставки электроэнергии в Узбекистан, данные поставки будут осуществляться для урегулирования задолженности туркменской энергетической компании перед АО «Узбекэнерго», сообщил ИА REGNUM представитель «Узбекэнерго».

«Данные договоренности достигнуты в ходе заседания узбекско-туркменской межправкомисии», отметил собеседник агентства.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе видеоселекторного совещания, посвященного проблемам газо‑ и энергоснабжения населения и социальных объектов, раскритиковал соответствующие ведомства за перебои в подаче электричества в регионах, а также столице Узбекистана.

«27 ноября в течение суток более 300 раз вводилось ограничение на 144 линиях электропередач с напряжением 110 кВ», сказал Арипов.